La décision américaine d'assouplir des sanctions sur les ventes de pétrole russe renforce Moscou et "ne contribue certainement pas à la paix" en Ukraine, a dénoncé vendredi à Paris le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Brut russe: la levée de sanctions américaines renforce Moscou, dénonce Zelensky
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