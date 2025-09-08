Les partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro se réunissent à Rio de Janeiro quelques jours avant la décision de la Cour suprême sur le sort de l'ancien président, jugé pour tentative de coup d'Etat. Le procès historique de M. Bolsonaro et de ses sept co-accusés est entré cette semaine dans sa phase finale. Le verdict devrait être connu d'ici le 12 septembre. IMAGES
Brésil: rassemblement pro-Bolsonaro à Rio avant le verdict de la Cour suprême
