Le président brésilien et candidat à sa réélection, Luiz Inácio Lula da Silva, a déclaré avoir exhorté le président américain Donald Trump à ne pas s'immiscer dans les élections brésiliennes.
Brésil: Lula affirme avoir mis en garde Trump contre toute intervention dans les élections
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