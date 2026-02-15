 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Brésil : À Rio, les chiens se joignent aux festivités du carnaval avec le festival Blocao

information fournie par AFP Video 15/02/2026 à 20:48

À Rio de Janeiro, le Carnaval n'est pas réservé aux humains : des centaines de chiens costumés ont envahi les rues pour le festival Blocao da Barra.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

La "stratégie mondiale" du Canada pour l'Afrique

information fournie par France 24 14 févr.
2

Iran: le fils du chah, Reza Pahlavi, appelle Trump à "aider" le peuple iranien

information fournie par AFP Video 14 févr.
3

39e sommet de l'Union africaine : l’accès à l’eau, problématique centrale sur le continent

information fournie par France 24 14 févr.
4

Lens reprend la tête de la Ligue 1 avec une démonstration contre le Paris FC

information fournie par France 24 11:16
5

Crues record et "généralisées" en France, des villages "totalement isolés" sur la Garonne

information fournie par AFP 14 févr.
6

Victoires de la musique: Theodora triomphe, Charlotte Cardin et Disiz sacrés

information fournie par AFP 14 févr.
2
7

Iran: le fils du chah, Reza Pahlavi, appelle Trump à "aider" le peuple iranien

information fournie par AFP Video 14 févr.
8

« Nous ne pouvons pas nous retirer de notre propre territoire », déclare Zelensky à Munich

information fournie par AFP Video 12:48
1
1

Emmanuel Macron inaugure le salon "Wine Paris"

information fournie par AFP Video 09 févr.
2

Des CRS jugés pour violences sur des gilets jaunes contraints d'enlever leur uniforme

information fournie par AFP Video 09 févr.
1
3

Gérald Darmanin en visite à la cour d'appel d'Aix-en-Provence

information fournie par AFP Video 09 févr.
4

Japon: Takaichi promet un "important changement de politique" après son succès électoral

information fournie par AFP 09 févr.
17
5

Le procès en appel de l'enseignante d'Evaëlle pour harcèlement sur mineur s'est ouvert

information fournie par AFP 09 févr.
6

Manifestation à Melbourne contre la visite du président israélien en Australie

information fournie par AFP Video 09 févr.
7

Emmanuel Macron déambule au salon dédie au vin "Wine Paris"

information fournie par AFP Video 09 févr.
1
8

Suicide d'Evaëlle, 11 ans: 18 mois de prison avec sursis requis en appel contre l'enseignante

information fournie par AFP 09 févr.
1
1

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
2

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
3

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
4

Groenland : comment riposter aux nouveaux droits de douane de Trump sur la France ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
1
5

Top 5 IA du 16/01/2026

information fournie par Libertify 17 janv.
6

Rising Stone s'introduit sur Euronext Growth

information fournie par Boursorama 09 févr.
7

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
8

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank