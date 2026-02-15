À Rio de Janeiro, le Carnaval n'est pas réservé aux humains : des centaines de chiens costumés ont envahi les rues pour le festival Blocao da Barra.
Brésil : À Rio, les chiens se joignent aux festivités du carnaval avec le festival Blocao
