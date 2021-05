Bourse : quand le fitness virtuel est en grande forme !

Ecorama • 21/05/2021 à 14:05

Les clubs de fitness rouvrent peu à peu dans certains pays, le plus souvent assortis de conditions sanitaires strictes. Mais après 1 an de fermeture, d'autres habitudes ont parfois été prises et certains clients utilisent désormais des applications de fitness totalement adaptées à leur profils. Comment jouer cette thématique en Bourse ? Les explications de John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Ecorama du 21 mai 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com