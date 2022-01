information fournie par France 24 • 13/01/2022 à 07:30

A la Une de la presse, ce jeudi 13 janvier, l’appel à la grève des syndicats en France, pour protester, notamment, contre la valse des protocoles sanitaires à l’école. L’inquiétude face à la multiplication des actes de violence et des menaces envers les élus. Et les déboires judiciaires du prince Andrew, et politiques de Boris Johnson, outre-Manche.