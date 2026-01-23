A Gaza, après deux ans de guerre, la gestion des déchets reste compliquée, ils "constituent désormais une bombe à retardement pour la population", déclarait un porte-parole de la municipalité de Gaza.
"Bombe à retardement": des tonnes de déchets s'accumulent à Gaza-ville
