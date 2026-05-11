Blaiz Fayah fait vibrer les foules aux quatre coins du monde. Artiste cosmopolite, il est au micro de Délia Coliné à l'occasion de la sortie de son nouvel EP aux sonorités shatta dancehall, "Basshall Party". Un projet fidèle à son univers festif et dansant, pour le plus grand bonheur de ses fans. Il sera en concert le 6 novembre 2027 au Zénith de Paris.
Blaiz Fayah : du piano classique au shatta dancehall
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