information fournie par France 24 • 12/05/2025 à 15:16

Chacun de nous peut préserver activement la biodiversité et contribuer concrètement aux objectifs de l’ONU : 30% des terres protégées d’ici 2030. Que l’on soit propriétaire d’une forêt, d’un terrain ou d’un simple jardin, il existe plusieurs solutions pour protéger son petit coin de planète. Canadiens et Américains ont inventé le système des "conservation easements". En France, on a créé les ORE, Obligations réelles environnementales. Exemple à Challans en Vendée.