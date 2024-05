Bientôt la fin de l'indemnisation de certains arrêts maladie ?

information fournie par Ecorama • 30/05/2024 à 14:00

Alors que le coût des arrêts maladie pour la sécurité sociale a augmenté de 4,3 milliards d'euros entre 2017 et 2022, la Cour des comptes recommande de ne plus indemniser les arrêts de moins de 8 jours. Cette mesure choc pourrait-elle permettre d'endiguer la flambée de la facture pour la sécurité sociale ? Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 30 mai 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com