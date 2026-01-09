Rendez-vous avec l'autrice, compositrice, musicienne et interprète franco-brésilienne Bianca Costa, à l'occasion de la sortie de son nouvel album "Gringa". Retour sur son enfance au Brésil, son amour pour la musique et ses projets futurs. Dans cet épisode, Soso Maness et Leonel Foe offrent les vidéos surprises.
Bianca Costa, le pouvoir de la résilience
