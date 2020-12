Ecorama : La Grande Interview • 08/12/2020 à 09:47

Le Club des Juristes vient de présenter au gouvernement et à la Commission Européenne son rapport sur la lutte anti-corruption avec une série de mesures à mettre en oeuvre en France et au niveau européen. Bernard Cazeneuve, président du Club des Juristes et ancien Premier ministre, était l'invité de l'émission Ecorama du 7 décembre 2020, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com