information fournie par France 24 • 14/06/2024 à 12:30

Benjamin Biard, politologue, chercheur au Centre de recherche et d’information sociopolitique (CRISP) et spécialiste de l'extrême droite, était l'invité de France 24 ce vendredi 14 juin. Il revient sur les manœuvres politiques en vue des élections législatives françaises – qui doivent se tenir les 30 juin et 7 juillet pour le premier et le second tour. Selon lui, "dans ces élections législatives en gestation, le fond est trop peu débattu".