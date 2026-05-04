Un procès emblématique de la violence routière s'est ouvert lundi en Belgique, où un automobiliste de 38 ans doit répondre de sept meurtres devant un jury populaire pour avoir foncé en 2022 dans une foule qui se rassemblait pour un carnaval.
Belgique : voiture folle dans un carnaval, le conducteur face à la justice pour meurtres
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