Le Premier ministre François Bayrou affirme devant l'Assemblée nationale que le "pronostic vital" du pays est "engagé" en raison de son "surendettement", avant un vote de confiance au Parlement qui devrait voir son gouvernement être renversé et faire replonger la France dans une nouvelle période d'incertitude politique. SONORE
Bayrou: le "pronostic vital" du pays est "engagé" en raison de son "surendettement"
