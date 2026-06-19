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Basket: Tony Parker "rêve" de la NBA et ne s'inquiète pas pour Wembanyama

information fournie par AFP Video 19/06/2026 à 17:12

L'ex-star des Bleus Tony Parker "rêve" de coacher en NBA, explique-t-il, au moment de commencer sa carrière d'entraîneur, à la tête de l'équipe de France U17 qui s'apprête à disputer la Coupe du monde.

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