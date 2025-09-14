"Si le nouveau Premier ministre ne rompt pas avec la folle politique d'Emmanuel Macron, alors tout naturellement, il tombera", affirme Jordan Bardella lors d'un meeting du Rassemblement national à Bordeaux. IMAGES
Bardella et Le Pen évoquent la "censure" du nouveau Premier ministre
