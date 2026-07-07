Après cinq ans de déni, Cédric Jubillar a changé de stratégie de défense: il avoue le meurtre de son épouse Delphine, disparue fin 2020. Pour l'avocat représentant les deux enfants du couple Jubillar, Me Laurent Boguet, le procédé choisi par Cédric Jubillar pour faire ses aveux est contestable.
Aveux de Cédric Jubillar : "rajouter du mal au mal" (avocat des enfants)
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