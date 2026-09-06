Après neuf éditions et plus de 58 millions d'euros levés, le ZEvent tire sa révérence avec un dernier marathon caritatif, en direct de Montpellier.
Avec sa dernière édition, le marathon caritatif ZEvent referme une page
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