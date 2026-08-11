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Avec la canicule, la France produit moins d’électricité et en consomme davantage

information fournie par France 24 11/08/2026 à 20:39

Invasion de méduses, cours d’eau trop bas ou trop chaud... le parc nucléaire français n’avait jamais connu un tel été et un taux de puissante manquante de 15,6 %. Dans ce contexte, les centrales à gaz reprennent du service, et représentent 5% à 6% du mix énergétique contre 1% habituellement. Malgré tout, la France continue à exporter massivement son électricité à ses voisins européens.

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information fournie par AFP 25 juil.
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7 commentaires

  • 11 août 23:53

    enfant de choeur, le pipo c'est vraiment toi, même pas digne de ta religion ...

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