Invasion de méduses, cours d’eau trop bas ou trop chaud... le parc nucléaire français n’avait jamais connu un tel été et un taux de puissante manquante de 15,6 %. Dans ce contexte, les centrales à gaz reprennent du service, et représentent 5% à 6% du mix énergétique contre 1% habituellement. Malgré tout, la France continue à exporter massivement son électricité à ses voisins européens.
Avec la canicule, la France produit moins d’électricité et en consomme davantage
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