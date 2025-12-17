Au programme de cette émission 100 % cinéma de "À l'Affiche !" : le retour de la saga la plus attendue de l’année avec "Avatar : de feu et de cendres", troisième volet du plus grand succès de l’histoire du cinéma, "Magellan" un biopic porté par Gaël Garcia Bernal dans la peau du célèbre navigateur portugais, et "L’agent secret", l’un des films les plus célébrés du Festival de Cannes 2025.
"Avatar" 3 : top ou flop ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro