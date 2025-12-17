 Aller au contenu principal
"Avatar" 3 : top ou flop ?

information fournie par France 24 17/12/2025 à 14:58

Au programme de cette émission 100 % cinéma de "À l'Affiche !" : le retour de la saga la plus attendue de l’année avec "Avatar : de feu et de cendres", troisième volet du plus grand succès de l’histoire du cinéma, "Magellan" un biopic porté par Gaël Garcia Bernal dans la peau du célèbre navigateur portugais, et "L’agent secret", l’un des films les plus célébrés du Festival de Cannes 2025.

L'offre BoursoBank