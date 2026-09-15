Au programme de cette émission 100% séries de A l'Affiche ! : La 78ème cérémonie des Emmy Awards avec la série " Widow's Bay" qui a littéralement englouti la concurrence. La comédie horrifique d’Apple TV repart avec quatorze statuettes, un record pour une comédie sur une seule saison.
Aux Emmy Awards, "Widow's Bay" et Matthew Rhys battent des records
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