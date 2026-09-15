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Aux Emmy Awards, "Widow's Bay" et Matthew Rhys battent des records

information fournie par France 24 15/09/2026 à 18:00

Au programme de cette émission 100% séries de A l'Affiche ! : La 78ème cérémonie des Emmy Awards avec la série " Widow's Bay" qui a littéralement englouti la concurrence. La comédie horrifique d’Apple TV repart avec quatorze statuettes, un record pour une comédie sur une seule saison.

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