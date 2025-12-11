Une vidéo du 20 septembre diffusée par les autorités australiennes en décembre à l'issue d'une enquête, montre le moment où un parachutiste s'est retrouvé suspendu à la queue de l'avion. Le parachutiste a survécu à l'accident.
Australie: un parachutiste survit à un accident en plein saut
