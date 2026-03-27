Dans un entretien avec France 24 à Beyrouth, le Premier ministre libanais Nawaf Salam revient sur l'offensive israélienne au Liban, dans un contexte de guerre régionale entre l'Iran, les États-Unis et Israël au Moyen-Orient. "C'est une guerre qui nous a été imposée", réaffirme le dirigeant libanais, ajoutant que son pays "aurait certainement pu l'éviter" sans les tirs de roquettes du Hezbollah en représailles suite à la mort du Guide suprême iranien, Ali Khamenei.
Au Liban, "la guerre nous a été imposée", déclare le Premier ministre Nawaf Salam
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