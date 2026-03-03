 Aller au contenu principal
Au Japon, le soutien à la peine de mort reste élevé

information fournie par France 24 03/03/2026 à 14:25

Le Japon est l'un des rares pays à encore appliquer la peine de mort. Dernière condamnation en date : un homme pendu, en juin dernier, pour avoir tué neuf personnes en 2017. L’archipel est, avec les États-Unis, le dernier pays du G7 à appliquer la peine de mort. Elle serait même soutenue par 80 % des Japonais. Reportage de Ayana Nishikawa, Alexis Bregere et Mélodie Sforza.

