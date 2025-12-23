 Aller au contenu principal
Au Danemark, la poste ne distribue plus le courrier ! Un cas d’école pour l’Europe ?

information fournie par France 24 23/12/2025 à 11:26

Le Danemark s’apprête à tourner une page historique : à partir du 1er janvier, l’opérateur public PostNord cessera totalement la distribution du courrier. Une première en Europe, observée de près par ses voisins, à commencer par la France.

