En octobre dernier, une opération de police a fait 122 morts dans les favelas de Penha et du complexe d’Alemão, au nord de Rio de Janeiro. Son objectif : affaiblir le Comando Vermelho, l'une des plus anciennes et puissantes organisations criminelles du Brésil. Le gang est en pleine expansion. En seize ans, il a augmenté son aire de contrôle de 90 % et étend son influence bien au-delà du Brésil.
Au Brésil, le règne du puissant gang Comando Vermelho
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro