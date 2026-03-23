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Au Brésil, le règne du puissant gang Comando Vermelho

information fournie par France 24 23/03/2026 à 16:03

En octobre dernier, une opération de police a fait 122 morts dans les favelas de Penha et du complexe d’Alemão, au nord de Rio de Janeiro. Son objectif : affaiblir le Comando Vermelho, l'une des plus anciennes et puissantes organisations criminelles du Brésil. Le gang est en pleine expansion. En seize ans, il a augmenté son aire de contrôle de 90 % et étend son influence bien au-delà du Brésil.

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