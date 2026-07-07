Le 14 juillet 2016, Nice est frappée par l'attentat le plus meurtrier de son histoire, revendiqué par l'organisation Etat islamique (EI). Un camion bélier fait irruption sur la promenade des Anglais et fauche les spectateurs rassemblés par dizaines de milliers pour assister au feu d'artifices de la fête nationale. Le terroriste tue 86 personnes et en blesse des centaines d'autres. Dix ans plus tard, nos équipes sont retournées sur les lieux du drame à la rencontre des victimes.
Attentat du 14 juillet 2016 : la nuit qui a brisé Nice
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