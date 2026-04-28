Le Mali est plongé dans une situation sécuritaire critique après une série d'attaques coordonnées lancées par des jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM, allié à Al-Qaïda) et la rébellion indépendantiste touareg du Front de libération de l'Azawad (FLA). Le chef du JNIM s'appelle Iyad Ag Ghali. Qui est-il ?
Attaques au Mali : Qui est Iyad Ag Ghali, à la tête du JNIM ?
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