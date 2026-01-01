Un spectacle de drones et des feux d'artifice illuminent l'Acropole pour célébrer le Nouvel An à Athènes, en Grèce. IMAGES
Athènes célèbre 2026 avec un spectacle de drones et des feux d'artifice près de l'Acropole
