Assimi Goïta a été vu au chevet des blessés à Kati, l'une des ville de garnison ciblée par les djihadistes samedi. Des photos où il apparaît en compagnie de l'ambassadeur de Russie à Bamako ont également été publiées sur les réseaux sociaux par la présidence. Ce mardi 28 avril, il a pris la parole sur la télévision publique malienne. Il a affirmé que la situation était sous contrôle.
Assimi Goïta réapparaît 4 jours après les attaques djihadistes
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