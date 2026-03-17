Des ressortissants français sont arrivés mardi à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle après avoir été rapatriés depuis Tel-Aviv, en Israël.
Arrivée d'un vol de rapatriés français à Paris en provenance de Tel-Aviv
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