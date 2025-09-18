 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Argentine: manifestation contre les vetos de Milei sur les fonds destinés à l'éducation, santé

information fournie par AFP Video 18/09/2025 à 08:16

Des milliers de personnes se rassemblent devant le Parlement argentin à Buenos Aires pour manifester contre les vetos du président Javier Milei sur des lois visant à alléger la pression financière qui pèse sur les universités publiques et la santé pédiatrique. La manifestation est organisée alors que le Parlement est en train de débattre des vetos. IMAGES

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

Les USA ont frappé un nouveau bateau de "narcoterroristes" vénézuéliens (Trump)

information fournie par AFP Video 16 sept.
3

Morts et destructions après une nouvelle nuit de bombardements à Gaza-ville

information fournie par AFP Video 16 sept.
3
4

"Des enfants déchiquetés" dans la ville de Gaza, après le début de l'offensive israélienne

information fournie par AFP 16 sept.
4
5

L'armée israélienne lance une offensive terrestre majeure à Gaza-ville

information fournie par AFP 16 sept.
12
6

Aux États-Unis, la Fed sous très forte pression pour baisser ses taux

information fournie par France 24 17 sept.
7

"Bloody Sunday" : le procès d'un ancien soldat britannique s'ouvre à Belfast

information fournie par AFP Video 17 sept.
8

Guinée : Amadou Oury Bah assure que le référendum verra un "oui massif" l'emporter

information fournie par France 24 17 sept.
1

Pologne: des "objets hostiles" abattus après des violations de l'espace aérien

information fournie par AFP Video 10 sept.
2

Lecornu promet des "ruptures" et reçoit à tour de bras à Matignon

information fournie par AFP 10 sept.
40
3

Sycomore Sustainable Tech fête ses 5 ans

information fournie par Sycomore AM 11 sept.
4

Top 5 IA du 11/09/2025

information fournie par Libertify 12 sept.
5

La commission TikTok presse pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans

information fournie par AFP 11 sept.
1
6

La commission TikTok souhaite interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans (rapporteure)

information fournie par AFP Video 11 sept.
7

Jean-Claude Trichet : "Ce sont les marchés qui vont dire à Trump que ce qu'il fait est mauvais !"

information fournie par Ecorama 11 sept.
8

Sébastien Lecornu va-t-il réussir à doter la France d’un budget ?

information fournie par Ecorama 11 sept.
4
1

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
2

En Suède, l'église historique de Kiruna déménage sur des roulettes

information fournie par AFP Video 20 août
3

En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna

information fournie par AFP 19 août
4

Top 5 IA du 19/08/2025

information fournie par Libertify 20 août
5

Suède: la célèbre église en bois rouge de Kiruna se rapproche de son nouvel emplacement

information fournie par AFP 20 août
6

Top 5 IA du 21/08/2025

information fournie par Libertify 22 août
7

Top 5 IA du 29/08/2025

information fournie par Libertify 30 août
8

Bertrand Dumazy (PDG d'Edenred) : «S'il y a de l'instabilité politique, les investisseurs n'iront pas sur le CAC 40 et donc sur Edenred !»

information fournie par Ecorama 28 août
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank