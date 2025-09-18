Des milliers de personnes se rassemblent devant le Parlement argentin à Buenos Aires pour manifester contre les vetos du président Javier Milei sur des lois visant à alléger la pression financière qui pèse sur les universités publiques et la santé pédiatrique. La manifestation est organisée alors que le Parlement est en train de débattre des vetos. IMAGES
Argentine: manifestation contre les vetos de Milei sur les fonds destinés à l'éducation, santé
