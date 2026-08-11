Le président libérien Joseph Nyuma Boakai a désigné un nouveau directeur de l'Agence libérienne de lutte contre la drogue, affichant sa volonté d'"intensifier" le combat contre le trafic après la plus grande saisie de drogue de l'histoire du pays : près de quatre tonnes de cocaïne estimées à 276 millions d'euros. Depuis ces saisies, les Libériens ont fait part de leur indignation, réclamant des mesures plus strictes de surveillance des responsables et policiers liés à la lutte anti-drogue.
Après une saisie record, le Liberia veut intensifier la lutte anti-drogue
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