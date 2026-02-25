En même temps qu'à Angers, Dijon, Limoges et Reims, une boutique physique de Shein, géant de la vente en ligne, ouvre ses portes à Grenoble (Isère), quatre mois après le tollé suscité par l'installation du premier magasin au monde de la marque de mode asiatique ultra-éphémère au BHV Marais, à Paris.
Après Paris, Shein prend ses quartiers mercredi dans cinq BHV de province
