Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et son homologue marocain, Aziz Akhannouch, se sont rencontrés à Rabat. Ils ne veulent pas se concentrer sur les tensions sportives.
Après la finale de la CAN, le Maroc et le Sénégal apaisent les tensions
