Après l'invalidation des droits de douane, Donald Trump menace d'imposer une taxe mondiale de 10 %

information fournie par France 24 21/02/2026 à 10:34

Donald Trump a menacé d'imposer une nouvelle taxe mondiale sur les importations de 10 %, après que la Cour suprême a invalidé, vendredi 22 février , les droits de douane "réciproques" instaurés par le président américain en avril 2025.

