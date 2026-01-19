 Aller au contenu principal
APL et repas à un euro: les étudiants satisfaits des annonces budgétaires

information fournie par AFP Video 19/01/2026 à 19:30

Entre l'annonce de l'accès à des repas universitaires à un euro pour tous à partir de mai et le renoncement à l'année blanche pour les APL (aide personnalisée au logement), le Premier ministre Sébastien Lecornu fait un geste pour les étudiants.

APL
Budget France
1

1 commentaire

  • 20:08

    Avec le poulet du mercosur ... ils vont pouvoir tenir les 1€ sans pbMais en sachant qu'on est ce qu'on mange ...aie :(

