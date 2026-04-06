Selon Donald Trump, le Mexique est un "narco-État qui ne contrôle pas sa frontière". Qu’en est-il sur le terrain ? Côté mexicain, la frontière a bel et bien changé de visage. C’est ce que nous allons découvrir avec ce reportage de nos correspondants Laurence Cuvillier et Quentin Duval.
Apaisement des relations entre voisins : Frontière Mexique-USA, les autorités serrent la vis
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