Antoine Armand (Renaissance) : "La souveraineté énergétique totale est un mythe !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 19/03/2024 à 14:05

Antoine Armand, député Renaissance de Haute-Savoie, et auteur du livre « Le mur énergétique français » aux éditions Stock était l'invité de l'émission Ecorama du 19 mars 2024, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la commission d'enquête sur la perte de souveraineté énergétique de la France, les conséquences de la crise énergétique, les efforts de sobriété des ménages et des entreprises, la part du nucléaire dans le mix énergétique et le coût de l'énergie.