Un vent de nationalisme souffle sur l'Angleterre. Rassemblements devant des hôtels pour migrants, manifestations attirant des dizaines de milliers de personnes à Londres : de nouveaux mouvements patriotiques font entendre leurs voix. Reportage de Clovis Casali et Claire Paccalin.
Angleterre : plongée au cœur du mouvement nationaliste en pleine expansion
