S'il existe une recette du succès, la BRIT School a dû la trouver. Amy Winehouse, Adele, Raye mais aussi l'acteur Tom Holland, alias "Spiderman", comptent parmi les anciens élèves de cette école londonienne publique et fière d'être gratuite.
Amy Winehouse, Adele... La BRIT School, pépinière de stars
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