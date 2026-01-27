Le militant écologiste et anti-drogue Amine Kessaci annonce être candidat aux municipales à Marseille sur la liste du maire sortant de gauche Benoît Payan, souhaitant faire de la deuxième ville de France la "vitrine nationale de la lutte contre le narcotrafic".
Amine Kessaci s'engage avec Payan pour combattre le narcotrafic à Marseille
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro