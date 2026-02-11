La ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin a été nommée comme première présidente de la Cour des comptes à compter du 23 février, annonce Maud Bregeon à l'issue du Conseil des ministres, et cette nomination "ne pose pas de conflit d'intérêts", assure la porte-parole du gouvernement.
Amélie de Montchalin à la Cour des comptes: "pas de conflit d'intérêts" (Bregeon)
