Le géant américain souhaite renforcer sa présence dans l'Hexagone. Il va y investir 15 milliards d'euros sur les trois prochaines années, ce qui va lui permettre de construire quatre nouveaux centres de distribution et de créer 7000 postes en CDI.
Amazon va investir 15 milliards d'euros en France
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