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Amazon va investir 15 milliards d'euros en France

information fournie par France 24 12/05/2026 à 21:54

Le géant américain souhaite renforcer sa présence dans l'Hexagone. Il va y investir 15 milliards d'euros sur les trois prochaines années, ce qui va lui permettre de construire quatre nouveaux centres de distribution et de créer 7000 postes en CDI.

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