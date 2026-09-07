"Nous avons fait l’histoire aujourd’hui", s’exclame Ulrich Siegmund, tête de liste de l’AfD, après la victoire écrasante du parti d’extrême droite anti-immigration allemand, lors d’un scrutin régional clé en Saxe-Anhalt, dans l’ex-RDA.
Allemagne : l'extrême droite salue une victoire "historique" aux élections régionales
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