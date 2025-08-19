La finale de rêve n’a pas eu lieu. Diminué par une maladie, Jannik Sinner a abandonné dans le premier set face à Carlos Alcaraz en finale du tournoi du Masters 1000 de Cincinnati. L’Italien a déclaré se sentir malade depuis dimanche et ne plus pouvoir continuer. Pour Alcaraz, c’est un sixième titre cette année, et le premier à Cincinnati.
Alcaraz vainqueur pour la première fois à Cincinnati après l’abandon de Sinner
