Afriwell Health : la Camerounaise Joëlle Itoua Owona révolutionne la télémédecine en Afrique

information fournie par France 24 06/12/2025 à 23:19

Portrait de Joëlle Itoua Owona, fondatrice d’Afriwell Health, une plateforme de télémédecine qui connecte les patients aux médecins en Afrique. Après une brillante carrière dans la finance à New York, cette Camerounaise diplômée du MIT a choisi de revenir sur le continent pour transformer l'accès aux soins. Un pari audacieux, soutenu par Google et le Groupe Banque Mondiale.

