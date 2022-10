information fournie par France 24 • 07/10/2022 à 10:51

En Afrique-subsaharienne, plus d'un médicament sur deux serait contrefait, selon l'Organisation mondiale de la santé. Des faux médicaments qui tuent plus de 100 000 personnes chaque année sur le continent. À seulement 22 ans, Medi Kebantima, une ingénieure et entrepreneuse de RD Congo, entend lutter contre ce fléau grâce à la solution technologique Kisi App. Elle est l'invitée de "Info éco".