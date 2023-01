Affaire Riad Salamé : des enquêteurs internationaux attendus à Beyrouth

information fournie par France 24 • 09/01/2023 à 10:00

Des enquêteurs français, allemands et luxembourgeois doivent se rendre au Liban dans les prochains jours. Ils chercheront à interroger le patron de la Banque du Liban, Riad Salamé visé par des enquêtes pour "blanchiment d'argent" dans cinq pays européens. L'ancien banquier de Merrill Lynch à Paris est devenu la bête noire de tout un peuple, alors que le Liban a sombré dans la plus grave crise économique depuis plus de 100 ans.